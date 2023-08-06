一名銀行員阿明（化名），在交友軟體上認識人妻小花（化名），得知她因炒股慘賠後色心大起，並稱只要她願意當他的「性奴」，就借3萬元應急，2人後於男方住處激戰2回合。事後阿明傳訊頻問「我表現還可以嗎」、「下次還可以找妳嗎」、「昨天有滋潤到」、「妳很敏感很濕捏」，但對話紀錄全被女方丈夫發現，憤而提告並求償100萬元。新北地院經審後，判定阿明侵害配偶權，應賠20萬元

判決書指出，阿明2022年在交友軟體認識小花，2人交談時，小花透露自己因股票慘賠，隔天必須拿出9萬元償還，但又不敢告知丈夫，直呼「能借都借了」，一番話讓阿明色心大起，隨即表示能借她3萬元供應急。小美見狀便問，「你直接跟我說我要怎麼做好嗎？」阿明則回，「當性奴隸啊。」

之後雙方互加LINE好友並交換照片，阿明見狀誇讚「妳看起來蠻漂亮的」，並稱「你覺得妳跟我做一次可以拿到多少」、「但我很久沒做了很想做」、「只要妳ok我ok價碼談好就可以」，小花答應赴約後，2人相約在男方家中見面，當晚發生2次性關係，阿明也照約定匯款3萬元給她。

不過，阿明事後傳訊頻問「我表現還可以嗎」、「下次還可以找妳嗎」，小花見狀則向他表達借款感謝之意，結果阿明又追問「昨天有滋潤到」、「感覺怎麼樣」、「妳很敏感很濕捏」，小花則回「太誇張」、「還可以」、「還好，我就不是會特別想要」，但上述對話均被女方丈夫發現，氣得提告阿明侵害配偶權並求償100萬元。

新北地院法官審理時，據雙方聊天紀錄判定，阿明早知她有配偶和家室，卻仍發生合意性行為，行為足以破壞婚姻生活之圓滿安全及幸福，並致女方丈夫於難堪境地，已構成侵害配偶權， 因此判定阿明需賠20萬元。全案可上訴。

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