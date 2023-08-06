綜合《福斯新聞》、《KOB4》報導，23歲的威爾遜（Sydney Wilson）當地時間7月31日，利用GPS定位發現3天前被偷的白色現代汽車（Hyundai），後在阿布奎基市（Albuquerque）西南部一家雜貨店與加油站附近，看到幾名少年準備駕車逃逸，但因操作不當撞到路邊停放的黑色福特野馬（Mustang）跑車，造成安全氣囊爆開。

當時威爾遜見狀，迅速走近被撞壞的白色現代汽車，叫住打算逃跑的未成年偷車賊，不料，她就遭其中一名13歲少年巴雷拉（Marcos Barela）連開3槍，並被其中一發子彈擊中胸口，當場氣絕身亡。

威爾遜的姐妹米勒（Crystal Miller）表示，威爾遜找到遭竊的汽車當下，還有致電告知此事。其實米勒就在距離事發現場7分鐘路程之處，立刻提醒她不要輕舉妄動，怎料卻仍發生悲劇，「我覺得如果我當時在場，事情就不會這樣發展了。」

如今接獲威爾遜離世的噩耗，米勒也推測，生性陽光、長於手作的她，會與一群偷車賊大膽對峙，應是看在他們只是一群未成年，想要「嚇跑他們」。母親戴德拉（Deidra Wilson）則是不解，為何少年攜帶槍械，還朝他人開槍，完全不顧他人性命，「在那樣的年紀，真的無法想像世界上還有什麼比此事更糟糕。」

阿布奎基市警方指出，巴雷拉早在犯下槍擊案前，就曾違法駕駛死者的汽車，夥同其他未成年人偷酒，而他8月2日自首，被依謀殺、竄改證據與非法持槍等罪嫌活逮，目前關在伯納利歐郡（Bernalillo County）少年輔育院。對此，米勒直言，「他（巴雷拉）才13歲，根本沒有理由攜帶槍枝，我認為如果這些少年及其家長有上關於槍枝安全的課程，他們的家中就不該有槍。」另外，威爾遜的親友也在事發現場舉行悼念活動，只盼擁槍少年和他的家人得到應有懲罰。

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