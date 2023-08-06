網友表示自己住家出現抱著「曼陀珠」的喇牙。(圖／PTT)

「牠是在散熱嗎？」，一名網友日前在家中，看見一隻俗稱喇牙的白額高腳蛛，抱著疑似一顆曼陀珠的東西攀附在紗窗上，讓他嚇到飆出國罵，將照片PO上網後，卻有許多鄉民認出「曼陀珠」的恐怖真面目，直呼快搬家。

網友在PTT八卦版發文「我家喇牙抱著曼陀珠」，並貼出照片，透過照片可以看到，喇牙用粗壯的四條腿攀附在紗窗角落上，中間四條腿卻抱著一顆白色的不明物體，鏡頭拉遠，左邊有壁虎，右邊牆角則是還有蟑螂，嚇得原PO說「這房子我不要了」。

不少內行鄉民一看到「曼陀珠」，立刻認出是蟲囊，裡面有數千隻小喇牙。(圖／PTT)

鄉民看到紛紛留言：「喇牙會幫忙殺害蟲耶」、「你家是生態園區嗎」、「這是煉蠱場吧」、「看起來這棟房子不怎麼乾淨」、「可以搬家了」、「這整棟房可以燒了」。

不少內行人一看就秒懂「曼陀珠」真面目：「那是蟲囊」、「恭喜，過幾天你們家可以直接開趴了」、「這曼陀珠不用可樂就會爆漿」、「很快你們家戶口就會+1500了」、「代表你們家蟑螂多到喇牙要在這邊生」、「裡面都是小baby呢」、「換個角度想，曼陀珠爆開就是蟑螂的末日了」、「換個角度想，你就去外面玩一個禮拜，回家蟑螂被吃光，喇牙就會自動閃人了」。

喇牙正式學名為白額高腳蛛，習慣出沒在民宅陰暗角落伺機獵食，主食為蟑螂，偶爾也會吃蚊子、蒼蠅，是蟑螂的絕對天敵，只要家中沒有蟑螂，喇牙就會自動離去，但由於恐怖的外型，加上錯誤的民間傳說「喇牙潑尿」，導致許多人類看到都會動手擊殺，事實上喇牙對人類可說是完全的益蟲，不僅沒有危害，還會幫忙吃光惱人的昆蟲。