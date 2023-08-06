在YT上擁有585萬人訂閱的超人氣YouTuber「老高與小茉」，是知識型YouTuber老高與妻子小茉聯手經營的頻道；影片主要以說書方式，傳遞一些比較偏門、稀奇的故事跟冷知識。但最近「老高與小茉」被網紅「藍泉媽媽」踢爆，指老高影片涉抄襲日本YouTube頻道，連敘事結構都一樣 ；對此老高回應，他在影片所講述的內容，本來就是來自網路和書籍，收集公共信息後，講給小茉和大家聽，「任何客觀事實都不是我的原創」，而踢爆他的YTR「藍泉媽媽」則抨擊老高，「您一個快50歲的成年人，在那裝什麽傻？」但藍泉媽媽也因批評老高，遭老高與小茉的支持者洗板反酸，指他們從名稱到內容都是模仿，卻還批評別人抄襲，根本是想蹭老高與小茉的人氣跟熱度，「寄生上流」。

藍泉媽媽昨晚在YouTube的社群發文表示，自己一開始，本來只是想揪出老高影片中的錯誤或爭議，結果發現他原來是海量的抄襲，許多內容根本一字不改，已經達到「令人恐懼的全盤抄襲」。她更抨擊，所謂的「老高與小茉」，其實就是「老高與小茉的國外影片翻譯社」，認為他們已違反了YouTube影片原創精神。

藍泉媽媽表示，老高的回應混淆概念、避重就輕，試圖把大家都變成不是原創，來合理化自己的行為，「但實際上，原創，創造，發明，二次創作，改編，演繹，包括feat，Cover，EDM，都是有各自的清晰定義，甚至法律定義！您一個快50歲的成年人，在那裝什麽傻？」

針對藍泉媽媽的批評，引來老高與小茉粉絲的熱議，老高與小茉的支持者，則反批藍泉媽媽的頻道名稱，根本是在模仿「南拳媽媽」樂團；甚至抨擊藍泉媽媽連拍攝指控老高與小茉的影片，內容呈現都在模仿老高與小茉的樣子。

老高與小茉粉絲紛紛留言：「繼續蹭老高流量，黑就有流量還不連著黑好幾片，真是寄生上流」、「蹭的超噁！比不過別人就來抹」、「所以蹭到流量了嗎，如果這樣還蹭不到10萬訂閱有點失敗咧」、「隔壁那位大媽先換掉吧，找一個比較健談的搞不好馬上破10萬」。

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