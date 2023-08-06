民眾黨總統參選人柯文哲在7月底辦KP SHOW演唱會之後，根據《美麗島電子報》最新總統大選民調，柯文哲下降3個百分點。媒體人吳子嘉表示，柯文哲如果繼續辦第二場KP SHOW，民調「保證下滑」。

有網友5日在《董事長開講》網路直播節目中問到，柯文哲如果繼續辦第二場KP SHOW，民調有可能繼續下滑嗎？吳子嘉回應表示，民調保證下滑，如果柯文哲不信邪就繼續辦。吳子嘉說，柯文哲原本領先國民黨參選人侯友宜10個百分點，如今柯民調已經掉了快6個百分點，還敢再辦KP SHOW嗎？柯辦完KP SHOW後，民調少3個百分點，現在跟侯的差距已在誤差值內，可以說是平手了。

另外，談到賴清德過境美國一事，吳子嘉指出，賴當然不能進白宮，因為他是副總統，當年蔡英文可以進到華盛頓特區，是因為當時她是民進黨主席，並沒有官職，但有官職後，她就沒辦法去、被設限了，這是中美之間的慣例。

吳子嘉認為，賴清德「白宮說」被警告，這件事情非比尋常，美方會公開藉著媒體，來警告一個可能會當選的台灣總統參選人，這是非常罕見的現象，共有兩個可能性，分別為疑賴論，或是美方認為他不會當選。