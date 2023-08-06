新竹市26歲彭姓男子與黃姓好友去年底一起北上打拚，在社群網站上以2萬元租到「夢中情屋」（Dream House），但8個月後「真房東」卻突然委託代管人帶著警察上門，指控2人「私闖民宅」，不但將他們掃地出門還扣下屋中家當，害他們一時間無處可去，險些淪為街友「睡大街」，而收下租金的「假房東」則在事發後人間蒸發。

據了解，黃男是牙醫師，因2人在台北的工作地點尚不確定，只能尋找短租房屋，遂在各大社群平台的租屋社團張貼「求租文」，很快得到多名房東回應，其中又以洪姓夫妻提供的物件讓他們最為心動。

「3房1廳、有大庭院，還主動把房租從3萬元降至2萬元，我們當下真的很感恩。」彭男表示，大安區房租動輒3萬起跳，洪姓夫妻稱此屋為婆家的「起家厝」，如今與他們有緣又希望儘快出租，才將房租「打到骨折」，並同意配合租客只出租8個月，他們直接轉帳付清租金加押金共20萬元，原以為自己撿到便宜，入住後才發現是一場惡夢。

彭男說，搬進去後驚覺此屋金玉其外敗絮其中，不但連連漏水，電燈更不時故障，房東答應給的床也少了一組，每當聯繫洪姓夫妻希望修繕時，對方均推託敷衍，2人百般無奈，租約即將到期時便向房東表明不再續租，接下來的發展卻讓他們跌破眼鏡。

在通知房東6天後，自稱被「真房東」委託的許姓包租代管人於上月10日帶著警察找上門，許男聲稱此房並未出租，指控彭黃2人是「不法侵占」，要求立刻搬離，他們拿出洪姓夫妻提供的房屋所有權狀，強調自己是合法承租，對方竟也拿出權狀反擊。黃男表示，兩張權狀的地號、總樓層數及所有權人都不同，警方比對後認為許男手中權狀才是真的，當下彭黃2人就被驅離。

原本許男同意他們隔天可取回自身家當卻又突然反悔，拒絕歸還屋中的除濕機、洋酒和模型公仔等財產，且許男找來鎖匠換鎖並迅速對外出租房屋，彭黃2人只好透過法律途徑捍衛自身權益。

黃男與彭男遭人指控侵占民宅而被掃地出門，許多家當都來不及帶走，被如垃圾般被丟棄一旁。（圖／讀者提供、本刊繪圖組）

「真的想不通耶，為什麼住了快8個月代管才發現有問題？」彭男和黃男無奈表示，在居住期間，該房的水電費一直由他們定期繳納，也不見有人上門主張任何權利，直到要解約時，代管才突然上門，拒絕歸還家當的行為更讓他們難以接受，如今已在律師的協助下向洪姓夫妻檔提告，也期盼真屋主能高抬貴手、還回財產，給他們兩個北漂的「可憐人」一條生路。

轄區警方則表示，目前已受理被害人的告訴，全案朝詐欺罪嫌依法偵辦，將進一步約談洪姓夫妻釐清案情，而記者也二度致電包租代管業者，並傳訊息詢問相關事宜，但至截稿前未獲回應。

租房前為求保障，黃男及彭男曾要求查看所有權狀，沒想到對方提供的權狀竟然是偽造的。（圖／讀者提供）

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