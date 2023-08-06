新竹市26歲彭姓和黃姓男子到台北租屋卻遭遇詐騙，除2人的押金付諸東流外，連全身家當都被「真房東」扣押，如今只能透過法律訴訟捍衛權益，律師李斤幞則提醒，租屋陷阱無所不在，承租人下訂前應先上網看建物謄本，確實查清房屋所有人，以免成了詐騙集團眼中的待宰肥羊。

據了解，相較於需要認證的租屋網站，社群平台的租屋社團因門檻低、收費少且曝光高，是許多房東出租房屋時的首選管道，也有詐騙集團看準此點大舉入侵，將涉世未深、家人又在異鄉的北漂青年當作下手目標。在眾多租屋詐騙中，尤其以位處精華地段、租金低廉的「夢中情屋」（Dream House）手法最為大宗，「假房東」會張貼不實物件，以精緻裝潢和溫馨格局吸引被害人上鉤，讓租客們趨之若鶩、搶著看房。

由於該出租屋裝潢精美，許多人爭相約看，包租代管人也持續帶租客上門賞屋。（圖／黃翎瑄攝）

李律師指出，若租客對過低價格有疑慮，詐騙集團則會用「我們有緣所以算便宜點」，或「急著出租價錢好談」等話術洗腦，租客們覺得自己是受眷顧的「天選之人」，在搶便宜的心態下落入陷阱。而假房東往往聲稱物件熱門、已被預定，倘若房客願意在看房前支付訂金，則能保留「絕對優先權」，還聲稱此訂金可開收據，將來也能當作押金或租金，房客們在「搶購」壓力下言聽計從，直到匯出訂金後對方神隱，才知道自己成為冤大頭。

李律師表示，還有一種常見手法是「一屋多租」，詐騙集團承租日租套房並偽裝房東，將室內照片放上租屋社團，以精美裝潢和低廉租金吸引大批租客詢問，這些不法份子還能大方帶人看房和介紹，收取訂金後就人間蒸發，等租客們發現自己上當，詐騙集團早已消失的無影無蹤。

至於租客們該如何自保？李律師強調，看房前應先了解房屋價值及行情，若市價明顯低於行情，則可能是詐騙集團作怪，勿輕易相信；若租房前有疑慮，租客們可直接上網看建物謄本，確認出租人確實為房屋登記所有權人，避免自己受騙上當。

轄區警方則表示，目前已受理被害人的告訴，全案朝詐欺罪嫌依法偵辦，將進一步約談洪姓夫妻釐清案情，而記者也二度致電包租代管業者，並傳訊息詢問相關事宜，但至截稿前未獲回應。

李巾幞律師指出，租房前可到地政事務所或網站上查看建物謄本，以保障自身權益，避免上當。（圖／黃鵬杰攝）

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