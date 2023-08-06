北市一間運動科技新創公司近日驚爆欠薪，還要向員工「借薪」70%，檢視該公司的發展歷程發現，其相關課程不但在中華電信上架，還曾獲得2021年的5G創新應用大賽冠軍，更與選秀團體《原子少年》合作募資，但實際上該公司產品的訂閱收入「少到連一個員工的薪資都付不出來」。

該間公司於2019年成立，主打線上運動，開發沉浸式光影律動智慧健身課程，也順利在2020年以互動體感健身上架凱擘與台灣大寬頻，並在1年後與中華電信合作，將AR運動課程聯名產品上市，以5G特性結合手機鏡頭捕捉人體骨骼點，分析民眾運動動作及時給予校正回庫與數據追蹤，同年底還拿下高雄新創大賽金獎與中華電信5G創新應運大賽冠軍。

這家公司與各地方市政府合作，相關課程也與中華電信合作、上架，似乎前景看好。（圖／報系資料照）

該公司不僅僅在大賽中屢次獲獎，後續更與北市府、高市府合作建置虛擬健身坊與運動AI健康體感互動，今年更與資策會合作，進行「系統整合國際輸出與全球鏈接拓展計劃」，在6月中旬於洛杉磯舉辦「北美數位科技應用媒合會」，展現數位領域卓越實力。

此外，該公司在今年7月13日與原子少年合作，推出舞蹈教學AI課程「原子少年T-POP舞蹈速成班」，藉著土星成員的光環，搶攻年輕族群的運動市場，募資計畫上線至今已募得14萬餘元，總計有84人參與募資。

有員工爆料指出，該公司主要收入來源的課程訂閱數相當低迷，少到連一個員工的薪資都不付出。（圖／報系資料照）

儘管該公司前途看似一片光明，卻在7月發不出薪水還無預警向員工「借薪」，讓不少員工相當錯愕。有知情人士透露，公司不斷畫大餅，強調拿下了多個政府單位合作案，但公司實際上的課程訂閱數卻相當低迷，「訂閱數低到連一個員工的薪水都付不出來」。

本刊致電該公司詢問是否確有員工指控的欠薪、借薪、營運不善等相關情事，該公司人員表示主管都不在公司，要等主管進公司了解之後才能加以回應，但直至本刊截稿前仍未獲得回覆。

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