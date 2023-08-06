北市一間新創公司將運動結合AI科技販售線上健身課程，近日卻被爆出發不出員工薪水，還要向員工「借薪」70%。有知情人士加碼爆料指出，該公司的吳姓營運長曾任「輕適能投資控股公司」執行長，其當時所任職公司事後卻無預警倒閉，因而被投資人控告涉嫌捲款詐欺。

知情人士指出，對於公司向員工「借薪」一事，公司內人心惶惶，不少員工組成自救會捍衛自己權益，但過程中卻意外發現公司的現任吳姓營運長曾任輕適能投資控股股份有限公司執行長，涉嫌惡意倒閉，讓員工心中蒙上一層陰影。

本刊調查，輕適能公司開設號稱全台最大女性專屬健身房的「輕適能健身中心」，為求迅速展店、上市櫃，召開說明會向大眾募資後，民眾投入近5000萬元買下4.8萬股，但2019年明明還在宣揚展店目標，卻在隔年無預警倒閉，讓投資人不僅沒賺，5000萬元更收不回來，氣得怒告賴姓公司負責人與吳姓執行長涉犯詐欺、背信、違反商業會計法等罪。

該新創公司今年6月曾與資策會合作，於洛杉磯展現數位領域卓越實力，如今卻因營運狀況不佳，發不出薪水。（圖／報系資料照）

法院審理後，最終認為吳姓執行長並未以輕適能控股公司上市上櫃，邀約投資人投資，且輕適能公司起初營運正常，直到後續因展店速度過快，經營不善，最終虧損倒閉，何況投資本來就一定有風險，投資人無法明確舉證指出其權益受損與吳姓執行長有關，判投資人敗訴。

對比如今新創公司現況，該新創公司對外不斷拓展版圖，今年6月還與資策會合作，於洛杉磯舉辦「北美數位科技應用媒合會」，展現數位領域卓越實力，也讓員工忍不住擔心類似情景會不會重演，目前已通報勞工局，預計將在8月9日召開勞資協調會議。

本刊致電該公司詢問是否確有員工指控的欠薪、借薪、營運不善等相關情事，該公司人員表示主管都不在公司，要等主管進公司了解之後才能加以回應，但直至本刊截稿前仍未獲得回覆。

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