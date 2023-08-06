大陸央視新聞近日播出《逐夢》專題，曝光山東艦穿越台海畫面，有4架殲-15掛彈起飛執行任務，顯示山東艦已經出現在第一島鏈。我前空軍副司令張延廷表示，殲-15艦載機從山東艦起飛的掛彈是霹靂空對空飛彈，強調的是制空權。

張延廷5日在中天《前進戰略高地》節目表示，在山東艦起飛的殲-15掛彈是霹靂空對空飛彈，強調制空權。如果掛的是對海打擊、對地攻擊的飛彈，又不一樣，會比較重，而空對空飛彈比較輕，因為強調的是只要打飛機就可以。

張延廷接著指出，航空母艦的訓練風險，比在一般的機場難度高，因為航母長度305公尺，但可以使用的跑道長度僅130公尺，而跑道在中段有一個阻隔板，能把噴射亂流擋住也可以增加推力，不過12度的角度，起飛難度以及風險都比較大。

張延廷點出，山東艦在花東外海、第一島鏈18天，總共起降620架次，還包括夜間起降，而戰機在夜間能見度非常差，看不到攔截索，只有看燈號。