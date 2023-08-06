美國隊亞歷克斯在世大運武術摘得銀牌。（新華社）

成都世大運將於8月8日閉幕，地主大陸隊提前宣告勝利，8月5日結束後已經累積驚人的76金、133獎牌，遠超越上屆拿坡里世大運的成績（22金、43獎牌）。本屆還有日本18金、韓國17金、印度11金、義大利10金，領先的幾國加起來也不如地主。中華隊6金、35獎牌，美國隊金牌仍舊掛零。

美國派出189人（上屆371人），目前在射擊、射箭、游泳、武術、田徑獲得7面銀牌，另有10面銅牌。這可能會成為美國表現最差的一屆，他們2011年深圳世大運拿下17金、51獎牌。

大陸獎牌首次超越美國是在2001年北京世大運，地主豪取54金，美國居次21金。接著2003年韓國大邱世大運，仍是大陸居榜首，美國跌到只剩5金。2013年俄羅斯喀山世大運，俄羅斯狂掃151金、285獎牌，超過4成的金牌落入地主隊手裡，幾乎只讓別的國家當觀眾。

本屆有數個國家未參賽，墨西哥因為財政困難而放棄，加拿大以健康風險為由退出。英國對於國際大學運動總會（FISU）起初沒有積極反戰感到不滿，後來FISU在成都世大運封殺俄羅斯、白俄羅斯的運動員，英國仍藉故拒絕參賽，預告將於2025年德國舉辦的世大運回歸。