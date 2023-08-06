賽揚獎投手韋藍德（Justin Verlander）重磅回歸太空人，6日先發對戰紐約洋基，繳出7局失2分的優質先發，他對自己的表現很滿意。不巧太空人打線熄火，洋基牛棚力保不失，終場3比1戰勝太空人，讓韋藍德轉隊後的首戰就吞敗投（6勝6敗）。

韋藍德首局投出兩次四壞保送，第2局遭到貝德（Harrison Bader）二壘打重擊，失掉第1分。洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）第3局二壘打，勒馬修（DJ LeMahieu）緊接著安打，但是史坦頓跑壘慢半拍被觸殺在本壘前，引起球迷不滿，質疑他是不是又受傷了。第5局洋基包爾斯（Jake Bauers）陽春炮再添1分。

You can't hit a baseball as hard as Giancarlo Stanton but you might be able to run as fast as Giancarlo Stanton. pic.twitter.com/a7IRqQcLCX — Codify (@CodifyBaseball) August 5, 2023

第7局洋基包爾斯兩出局安打，輪到賈吉（Aaron Judge）打擊，太空人準備換投，但韋藍德堅持投完，他賽後說：「顯然那是比賽的關鍵時刻，對面有世上最強的打者之一，但我說了我沒事，我的用球數還沒到110。」賈吉最後小飛球出局，韋藍德撐滿7局才退場，太空人只靠艾爾圖維（Jose Altuve）陽春炮得分。

韋藍德真的很喜歡太空人，他覺得自己從未離開過，畢竟季初他受傷1個月，實際在大都會出賽的期間只是短短3個月。太空人買回韋藍德，對於季末衝刺的洋基是個大麻煩，韋藍德過去13次對戰洋基，累積8勝1敗、自責分率1.82。