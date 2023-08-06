海巡署偵防分署黎姓偵查員，2023年3月間配合移民署北區事務大隊台北專勤隊執行「祥安專案」時，開公務車返回專勤隊途中遭警察攔檢，酒測值0.2遭到扣車，但黎員並未向上回報，直到偵防分署收到警方罰單才發覺，梨員事後遭懲戒法院認定執行職務竟開公務車酒駕，影響機關形象，日前判降一級改敘。

根據判決書，海巡署偵防分署基隆查緝隊黎姓偵查員於民國112年3月15日配合內政部移民署北區事務大隊臺北市專勤隊執行「祥安專案」，返隊時駕駛公務車遭警方攔檢，酒測值達0.2當場被移置保管車輛。

未料梨員事發後未立即向單位回報，直到偵防分署收到公務車輛違規罰單及電詢基隆查緝隊後，被黎員才向該隊主管告知，隔天又遭數家媒體電視報導，損害機關聲譽。

梨員遭移送懲戒後，辯稱和友人喝酒是為了探聽走私情資，且酒後駕駛「公務車」是要返回「移民署專勤隊」實施勤前教育等職務。懲戒法院認為，此舉顯見黎員遭警攔檢時，尚未下班，仍在執行職務中，因此辯稱「祥安專案」圓滿達成，其酒後駕車不是執行職務行為不足採證。

法官審酌，黎員犯罪調查之偵查員，本應遵守政府喝酒不開車之令，竟於飲酒後吐氣酒精濃度值達每公升0.2毫克之際，仍駕駛公務車執行公務，危及公眾之用路安全，幸好未肇事，且已坦白認過、表示悔意，日前判降一級改敘。

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