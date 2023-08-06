男星炎亞綸先前遭網紅耀樂指控，在兩人將交往期間違反意願性交並拍攝私密影片，對此，士林地檢署檢察官也於於月初約談炎亞綸到案說明，如今雖未定罪，但炎亞綸的節目已受到影響，而昨（5）日的播出，已是炎亞綸露臉的最後一集，讓粉絲相當不捨。

炎亞綸先前在節目《嗨！營業中》第二季擔綱店長，昨（5）日迎來他露臉的最後一集，這次的任務是接待幼兒園小朋友，可見炎亞綸在該集負責維持秩序領導小朋友，入鏡、正臉畫面明顯多過前幾集，讓大批粉絲看完後更加不捨「阿布你不能休息啦」、「我們等你希望你一切都好」、「期待第三季阿布加油」。

事實上，炎亞綸在爆出爭議後便向節目組告假，而節目組也表示，剩下的四集仍會繼續錄影，間接證實炎亞綸不會再回到節目中，至此之後的節目中都可以發現製作單位明顯避開炎亞綸的正臉，甚至部分片段作霧化處理。

《嗨！營業中》播出炎亞綸最後一集，粉絲不捨留言。（圖/嗨！營業中）

然而，節目組此舉一度引發粉絲不滿，紛紛留言灌爆官方粉專，讓官方粉專在貼文下求饒「謝謝大家給建議，雖然歡迎大家宣洩情緒，但還是要注意發言不要謾罵及人身攻擊喔，工作夥伴是無辜的，謝謝大家，都辛苦了~」但仍止不住留言「特寫少很多」、「剪成這樣不如不要播」。

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