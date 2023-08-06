受西南季風影響，氣象專家吳德榮表示，今天到周六中南部有劇烈天氣發生機率，注意連日多雨致災，其中周二（8日）降雨範圍擴大至西半部。颱風方面，最新歐洲系集模式顯示，第7號颱風「蘭恩」可能周五在日本東南方海面生成，機率高達70%，但距離遠無侵台疑慮。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明（6、7日）兩天西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意連日大量降雨致災，小心坍方、落石、土石流及淹水；背風面東半部晴熱、氣溫偏高，有焚風發生；南北兩端縣市因「角隅效應」仍有強陣風。今北部氣溫25至36度，中部24至33度，南部25至33度，東部21至37度。

吳德榮表示，周二至周六（8至12日）西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，注意連日多雨致災。

颱風部分，最新歐洲系集模式周五（11日）在日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」的模擬，其生成的機率最高達70％，但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流向北，並無侵台疑慮。至於輕颱卡努則向東北東移動，今日仍侵襲琉球群島，明日（7日）逐漸轉北、8日將撲向九州。