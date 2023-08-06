日本桌球天后福原愛日前遭前夫江宏傑指控不遵守日本法院判決，甚至還在這段期間多次到新加坡旅遊，遭爆疑似計畫移居新加坡，引發討論，不過她自江宏傑開記者會後就沒有正式露面回應，而是請律師代為發表聲明，她最近終於被捕捉到在日本現蹤，被問到近期的想法，對此她深深2鞠躬回應了。

據《女性SEVEN》報導，福原愛在江宏傑國際記者會後難得被媒體直擊，卻見她表情憔悴，見記者先深深低頭鞠躬，被問起有什麼話想說嗎？她鬆口道：「很抱歉麻煩您了，現在還無法說什麼，只是祈求一切平安。」話畢後她再度深深一鞠躬。

先前，江宏傑遠赴日本召開國際記者會，忍不住流下男兒淚喊話前妻福原愛尊重法院下達的保全命令，切勿再次失聯，江宏傑也表示希望能將所有事情和平解決然而，福原愛抨擊江宏傑將私事公開，透過新聞媒體輿論霸凌她，破壞了她工作和名聲，讓她社會性死亡，不能視而不見這種「嚴重的人權侵犯」。

事實上，有傳聞指出福原愛有可能因為婚變醜聞而被取消工作，曾在兩屆奧運會獲得好成績的福原愛，過去是桌球比賽的熱門講評員，距離2024巴黎奧運剩下不到一年，電視台工作人員透露仍不確定會不會邀福原愛擔任講評，因為許多女性觀眾對她觀感不佳。