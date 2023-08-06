中天《廟口開講》昨（5）日於台南市北區全臺首邑縣城隍廟舉行，前資深民進黨員、「挺韓五虎將」之一的「強強滾」在活動中直言，全台灣人民都欠《中天新聞台》一份情；他還透露，上屆總統大選後，自己被控違反選罷法，他懷疑是因為支持韓國瑜才遭到清算，直言「非常無理」。

「強強滾」表示，在來到活動現場前，他曾思考許久民進黨有什麼優點，但想來想去還是不知道有哪一項，他痛批，民進黨不只把《中天新聞台》關台，還官官相護、「國庫通黨庫，黨庫通內褲」，在2020年總統初選期間，賴清德更被網軍打到求饒，這樣的政黨有什麼資格笑國民黨，還自稱民主、進步？

「強強滾」並提到，2020年總統大選結束後，他陸續收到法院調查通知，原因是被控違反《選罷法》，他質疑，難道就是因為支持韓國瑜，所以才會被清算嗎？

「強強滾」直呼，全台灣2300萬人都欠中天一份情，因為中天的理念是要讓全台人民都有好日子過，在2018高雄市長選舉、大部分的媒體都在批評時任國民黨候選人韓國瑜時，只有中天報導了高雄淹水、登革熱疫情等缺失，讓高雄市民看到了真相，且就算已被關台，它仍願意舉辦《廟口開講》、與人民站在一起。