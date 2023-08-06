多年前台中一名男子駕駛2000萬勞斯萊斯「幻影」追撞公車，事後車主現身，不但沒向駕車肇事員工索賠百萬些理費，還將保險理賠金捐贈給颱風災民，事後車主遭起底，員來是綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳，事後朱被暱稱「台中大善人」。但又被警方查出涉及電信詐騙上億元遭起訴。朱男本月5日癌症復發離世，享年46歲，不少人感到相當意外。

綽號「大象」的朱振岳在台經營洋蔥紅酒，是中部地區知名人士，名下擁有2部勞斯萊斯，朱男員工曾代為駕駛他價值2000多萬的勞斯萊斯外出，卻在台中街頭追撞公車，據傳光是修理費用就高達上百萬元，朱男不但當下霸氣說不用賠，之後還將保險理賠金捐給莫蘭蒂颱風受災民眾，有「大善人」的稱號。

未料這個「大善人」背地裡卻是詐騙集團幕後金主，檢方調查發現，朱男在2017年機房遭破獲、手下被押解返台後，還曾以探監為名，實則到看守所威脅手下，不能將他供出來，卻也使得他遭檢方鎖定、並認定為共犯。

檢方查出，他於2016年與有經營詐騙集團經驗的黃男等人合夥，分別到拉脫維亞、立陶宛等國考察當地環境，之後在拉脫維亞設置了2處機房。

短短2、3個月的時間，詐騙得手超過1億5000萬元，接著朱男又與劉姓、陳姓友人合作設置第3處機房，他並將紅酒店當作辦公室，面試應徵詐團成員。事後朱男依加重詐欺、組織犯罪防制條例遭起訴。