雙颱將接力生成！氣象專家賈新興表示，未來10天將有雙颱生成，首先是周二、周三日本東南方海面將生成今年第7號颱風「蘭恩」，以及中太平洋附近已出現的朵拉颶風，預估會跨過換日線，8月12至13日進入西太平洋，成為今年第8號颱風，名字應該會沿用「朵拉」。

賈新興在臉書發文，8月8至10日卡努還在日本南方，侵襲日本九州，它的東南方8月8至9日有第7號颱風「蘭恩」生成。

賈新興說，在中太平洋附近已經出現的朵拉颶風，預估慢慢跨過換日線，8月12至13日進入西太平洋，成了第8號颱風，名稱應該會沿用原來的朵拉。

同時，賈新興整理出過往的跨界颱風，包括2018年的赫克特颱風、2015年的奇羅颱風、2015年的哈洛拉颱風、2014年的金娜薇颱風、2013年的尤娜拉颱風、2013年的皮瓦颱風、2006年的伊歐佳颱風、2002年的修寇颱風、2002年的伊利颱風。