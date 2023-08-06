Presented without comment 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Gn5GPeMQAs — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 5, 2023

波士頓紅襪6日在主場對藍鳥吞下2連敗，確定已輸掉3連戰系列賽。佔據美聯外卡末席的藍鳥取得第62勝，領先紅襪4場勝差。「國防部長」張育成擔任紅襪第九棒先發游擊手上陣，3打數無安打，但是單場參與了3次雙殺，在防守方面表現優異。紅襪吉田正尚4打數2安打，藍鳥終場5比4險勝。

藍鳥貝爾特（Brandon Belt）第3局陽春炮先馳得點。紅襪三壘手狄弗斯（Rafael Devers）傳球失誤，被史普林格（George Springer）安打溜上二壘，再盜三壘得逞，由隊友安打護送得分。狄弗斯戴罪立功，第4局轟出3分彈追平比數。

張育成第5局撿球完成6-4-3雙殺，第6局小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）中間方向內滾，張育成撿球踩壘、輕鬆傳一壘達成6-3雙殺。紅襪第7局守備調整，張育成被改成一壘手，瑞耶斯（Pablo Reyes）代守游擊。右外野手杜瓦（Adam Duvall）第9局接殺平飛球，傳給張育成再傳瑞耶斯完成9-3-6雙殺，張育成單場第3度協力雙殺。

9局下紅襪將比數縮小至1分差，康納王（Connor Wong）兩人在壘時擊出中間方向深遠飛球，跑者全力衝刺，眼看要成為再見安打。但這球還是短了一點，順著圍牆「綠色怪物」往下掉，被藍鳥中外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）接進手套，傳二壘完成再見雙殺！