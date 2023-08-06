國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，挑戰民進黨參選人王世堅。游淑慧今（6）日指出，王世堅昨辦造勢活動，故意安排民進黨議員、里長們送上「除油菜瓜布」給他，游諷刺表示，一個男人拿著菜瓜布說要除掉游淑慧，真有出息。

游淑慧在臉書提到，王世堅昨舉辦造勢活動，活動橋段故意安排現場民進黨議員、里長們送上「除油菜瓜布」給他。其中有名被動員的人私下向游淑慧告知，這是雙關語，其背後含意為「除掉游淑慧」。

游淑慧坦言知情後覺得很不舒服，並認為王世堅是長輩也是前輩，號稱要用紳士風度進行這場選舉，但最近面對前瞻預算的質疑，沒有能力用數字來辯護，只能走回民進黨負面攻擊的老路，且第一場造勢活動就故意安排「除游」橋段。

「高喊除掉對手，自己就會很爽？士氣大振嗎？」游淑慧直言，王世堅先除掉自己同黨對手後，現在又要除掉游淑慧，有需要把民主選舉搞成給她死、除掉她的氛圍嗎？

游淑慧強調，她參加活動講話時，未曾批評過王世堅，並認為相較於「除游」，她會努力「加游」，讓大同士林加一個游淑慧。游淑慧諷刺表示，一個男人拿著菜瓜布說要除掉游淑慧，真有出息。