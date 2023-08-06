在YouTube上擁有585萬訂閱的「老高與小茉」，因影片講述偏門、稀奇的故事跟冷知識深受不少觀眾喜愛。近日YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆老高頻道影片幾乎100%抄襲日本YouTube，老高也強勢回擊頻道內容本就非原創，對此資深媒體人矢板明夫也發表看法。

「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」遭踢爆影片涉抄襲日本YouTube頻道，4日老高發表聲明表示，任何客觀事實都不是自己原創，面對網友緊咬「著作權」問題昨（5）日再強勢發聲：「著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才存在，或者說才有效」，更說若他參考的任何資料原作者不希望引用，就會立即刪掉影片，直言：「原作者都沒說什麼那幾個人就不要著急了。還有我相信關於《昆蟲》的那個影片，你們所謂的原作者一定不會要求我刪除影片，因為他根本就不是源」、「只有真正的源可以要求我標註源，而且我從來沒有說自己是源」。

對於老高陷入抄襲風波，日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，老高夫妻兩個人的配合天衣無縫，堪稱夫妻檔辦節目的最高境界。他分享自己第一次看老高節目是朋友推薦的「誤入平行世界，不存在的同學潘博文」這集，這集為老高帶來了6百萬的流量，「但是，沒有任何人說老高的那期節目是剽竊的。因為老高一開始就表明了出處。他用自己的敘事方式，將這篇文章再講述了一遍。在某種意義上講，可以說是『再創作』」。

這次老高被指控抄襲後沒道歉仍強勢反駁，說出「如果你追求原創，請移步自創」等語，矢板明夫坦言「不是很適合」，現在有關網路上的版權使用規範還不完善，老高的作法或許在法律上沒問題，但「確實會讓有些人感覺到不舒服」，他也表示老高的節目以娛樂消遣為目的，會讓大家認為沒必要太較真，「如果老高不是這麼義正嚴詞地跟人吵架，能更善意、輕鬆地回應一下，可能就不會引起這麼大的爭議了。」