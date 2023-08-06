大陸山東德州市平原縣今（6）日凌晨發生5.5級地震，震源深度10公里，多地震感明顯。截至目前，當地已發生餘震52次，有74處房屋倒塌、10人受傷，這是山東近10年來的最大地震。

據中國地震台網（山東地震台網）正式測定，6日2時33分59秒，在德州市平原縣（北緯37.16度，東經116.34度）發生5.5級地震，震源深度10公里。震央位於德州市平原縣王打卦鎮王打卦村附近。截至6日4時30分，共發生餘震52次，最大震級為3級。

6日3時40分，省抗震救災指揮部啟動抗震救災三級應急回應，並派出省應急廳、省地震局負責人帶隊的指導組趕赴現場。而為保證列車安全，大陸國鐵濟南局立即啟動應急回應，對管內運行列車採取扣停措施，正在組織對相關線路進行設備檢查，途經列車將出現不同程度晚點。

據山東應急管理消息，截至目前，經德州市排查和核查，震央有74處房屋倒塌、10人輕微傷，道路交通、通信、電力保障等情況正常，油氣管道無洩漏。另據山東平原縣第一人民醫院消息，截至6日6時30分，該院共接診21名與地震相關傷者，多數為皮外傷、擦傷、頭部外傷等，目前無危重症患者。

近10年來，山東共發生3級以上地震44次，其中3.0到3.9級36次，4.0到4.9級7次，5.0到5.9級1次，6.0級以上0次，而震央周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共8次，本次地震是最大地震。