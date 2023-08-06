南部一名狼父與妻子協議離婚後，取得還在就讀國小的女兒監護權，未料在111年，卻強迫12歲女兒進入房間和他一起看色情片，事後並性侵得逞，女兒隔日到校對老師及母親泣訴，老師立刻依法通報。但該名狼父卻為脫罪向前妻及女兒和解，法官認為不值得同情，且犯行重大，依妨害性自主罪判刑4年，可上訴。

根據判決書，該名狼父於105年間與妻子協議離婚，並取得女兒監護權，女兒平日與父母輪流同住。但狼父在111年9月女兒12歲當年，竟將她帶往自己的房間，要求一同觀賞色情影片，又要求她去洗澡後回到房間內。

隨後脫去女兒褲子，撫摸、舔吻乳房及下體，隨後性侵得逞。女兒因內心深處畏懼不敢反抗，隔日上學時，立刻向媽媽及老師泣訴，老師立刻依法通報校方及教育局、社會局。

法官審理後認為，被告為少女生父，行使負擔女兒之權利義務，為她最親近之家人，卻明知她未滿14歲，尚在成長階段，對性行為知識之智識及決斷能力未臻成熟，竟為滿足個人性慾而對女兒性交行為，戕害她之身心健全發展，破壞家庭核心保護圈，對人格發展造成嚴重不良影響，雖然已經與前妻與女兒達成和解，依妨害性自主罪判刑4年，可上訴。