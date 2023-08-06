受卡努颱風外圍環流及西南風影響，超大雨勢重創南投縣仁愛鄉等山區部落，其中位於南豐村的加油站昨慘遭土石流淹沒，大量的土石灌入加油站，加油站的女員工驚險逃生，發現還有同事在裡面，急得大喊「快逃」，所幸所有員工及時撤離，無人傷亡，但這已經是南豐村加油站第4次遭土石侵襲，女員工驚恐表示，工作21年已遇到2次土石流，現在光聞味道就知不對勁，土石流又要來了。

據《華視》報導，女員工表示在加油站任職21年，就已經歷2次土石流，現在光聞味道就知不對勁，土石流又要來了。這次土石直接從加油站後方下來，她邊哭邊尖叫逃生，發現仍有同事在加油站內，急得呼喊「大哥你還在裡面嗎？出來！你在那邊幹什麼？快逃。」所幸所有人及時逃離，才沒釀成悲劇。

南豐村的加油站位於溪流的下游，成立至今已4度遭土石流侵襲，分別是921大地震的隔年，也就是2000年的2月，當時豪雨不斷，遭土石流淹沒；2004年敏督利颱風強烈西南氣流挾帶的猛烈雨勢，造成中、南部及東部嚴重水災，又被稱為七二水災，另外一次則是2008年的辛樂克颱風。

沒想到這回受卡努外圍環流影響，加油站又再度被土石淹沒，土石堆成山、路面全被泥流覆蓋，緊鄰的超商也無法倖免， 被當地居民封為「全台最悲情的加油站。」