拜登7月底宣布動用「總統撥款權」軍援台灣，總價值多達3.45億美元。

英媒日前報導，白宮即將向國會尋求同意，透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，以加速向台灣供應武器。俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）昨（5）日砲轟美國的「挑釁行為」，指出華府「正準備讓台灣步上烏克蘭的命運」。

「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，俄羅斯下議院議長沃洛金昨日在Telegram發文，要求聯合國譴責美國為台灣購買武器的行為，指控華府的「挑釁行為」可能引發讓中國大陸牽涉在內的主要衝突。

沃洛金在貼文中寫道，「華府正準備讓台灣跟隨烏克蘭的命運」，批評美國總統拜登計畫軍援台灣是「犯了另一個錯誤」。

報導指出，沃洛金此番言論是針對英國《金融時報》（Financial Times）近期一篇報導，報導指出，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）預計近期向國會提出的烏克蘭補充預算請求中，涵蓋尋求國會同意，透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，以加快供應台灣武器。

沃洛金稱，在烏克蘭政策失敗後，美國如今在新衝突中「尋求救贖」，同時也面臨失去霸權的風險。

他接著羅列美國經濟面臨的一系列問題，以及指出拜登的支持度已跌至歷史新低，預期民調持續低迷下，拜登不會贏得2024總統大選。

他說這代表拜登必須煽動針對台灣的衝突，以轉移美國選民對國內問題的注意力，他稱美國已在南斯拉夫、阿富汗、敘利亞、烏克蘭等問題上用過同樣手法。

他稱：「華府一邊虛偽地堅稱奉行一中政策，同時卻盡全力讓台灣變成反中國。」

他要求聯合國譴責拜登在台海的「挑釁行為」，「如果聯合國無法避免衝突，以及確保全球安全，那麼這個組織就和現在已經不復存在的國際聯盟（League of Nations）一樣沒有意義。」