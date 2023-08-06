基隆市一名范姓男子認為孩子在學校遭到霸凌，因此至市政府秘書長室陳情。然而范男因未得到滿意回復，非但不聽員警勸阻，甚至於走廊上大聲要求市長謝國樑出來說明。基隆地院經審理，認為市長室前、走道為公眾出入場所，案發時是公眾得出入場所的公務執行時間，已達滋擾該公眾得出入場所之安寧秩序，最終依違反社會秩序維護法判罰2千元。
根據判決書，范男認為孩子在學校疑遭霸凌，因此於上月至基隆市政府秘書長室陳情，但因未得滿意回復，竟放大聲量且情緒不悅。員警勸阻范男勿在此公眾得出入場所滋擾生事，然而范男卻衝出秘書長室，並於市長室近處的走道上大聲放話，要求市長謝國樑出來說明。
基隆地院經審理，范男於市長室前、走道等公眾出入場所大聲喧嘩，已逾一般社會大眾所容許的合理範圍、達滋擾該公眾得出入場所之寧秩序，核屬社會秩序維護法第68條第2款之藉端滋擾公眾得出入場所行為，因此依違反社會秩序維護法判罰2千元。
基隆市政府綜發處指出，市長謝國樑重視基層民意，自7月18日始，每週二下午5時時至6時30分已恢復「市長與民有約」制度。民眾如欲陳述冤屈或需求，可攜個人身分證並備妥陳情書狀，至市府服務中心登記，將安排業務權責單位主管陪同說明及了解需求。
謝國樑先前也曾表示，他並非第一次聽到希望恢復「與民有約」制度。幾經考量下，謝國樑於7月時恢復此項制度，以期能為民眾解決問題與陳情。
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