針對國民黨日前批評，政府頻頻舉債以支應「特別預算」是債留子孫，總統蔡英文昨（5）日回擊，稱前總統馬英九留下逾1兆4000億元的債務，相關新聞引發熱議，有網友砲轟，台灣目前民不聊生，國外更有人在研究台灣的低薪問題，蔡是「胡說八道上癮了嗎」？

對於債留子孫的批評，蔡英文表示，她上任總統7年多來，政府持續投資台灣的未來，並且照顧人民，因此在國際評等中，台灣政府的財政績效排名全球第6；她並批評，馬英九執政8年增加了1兆4000億債務，使總體債務達到1兆7000億元。

相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，大批網友留言表示，「這幾年來最明顯的感覺就是物價上漲程度，很多東西都一年漲好幾次」、「中華民國有史以來，表現最差勁的總統就是妳」、「當今政府，說謊跟吃飯一樣」、「鬼扯蛋」、「整個民不聊生的，國外還在研究台灣的低薪、高通膨，蔡總統胡說八道上癮了嗎」、「你是禍延子孫」。

另外，針對蔡英文的指控，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨反擊，蔡政府7年來不斷舉債、編列特別預算，花錢沒節制，已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超馬政府時期7909億元，然而，馬政府多是碰到重大天災等狀況才動用特別預算，蔡政府卻把此舉常態化，是真正的「債留子孫」。