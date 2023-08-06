根據《HoopsHype》記者史科托6日爆料，由於「大鬍子」哈登先執行跟七六人最後一年球員選項合約，接著提出交易申請，想要跳槽快艇「願望」遭到七六人直接無視，哈登跟七六人管理階層之間關係完全破裂，雙方已有一段時間沒有聯繫過，這種情況恐將延續到新球季開打。

史科托也解釋為何哈登要先執行球員選項合約的理由，「因為快艇早就超過球隊薪資上限，這是哈登唯一跳槽快艇還可以拿到更多錢的方式。」所以現階段七六人與快艇都抱持觀望態度，也不著急完成哈登交易，反正最後沒有交易共識，哈登仍會出現七六人季前訓練營。

只是史科托同時爆料，目前可能連七六人先發前鋒塔克，也會被放入七六人把哈登送到快艇的交易當中，因為快艇相當看好塔克的防守能力，塔克也曾暗示過想要離開七六人另謀發展。

甚至史科托也提到先前陷入離隊疑雲的七六人明星中鋒恩比德，他認為恩比德仍有離開七六人的可能性，因為一切都要看哈登最後的去留而定，如果哈登離隊之後，七六人陣容沒有獲得實質上的補強，恩比德或許也會真正開始萌生離隊念頭了。