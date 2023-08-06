莫斯科當局今天加強火力襲擊烏克蘭，烏國總統澤倫斯基說，境內有一處輸血中心遇襲，並痛斥其為「戰爭罪行」。

法新社報導，俄羅斯並在另一起攻擊行動中襲擊一處關鍵廠房。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏東哈爾科夫州（Kharkiv）庫皮揚斯克市（Kupiansk）的輸血中心今晚遭俄國導向飛行炸彈襲擊，還說已「接獲死傷通報」。路透社報導，他並未說明有多少人喪生或受傷。

澤倫斯基在社群媒體表示「救援人員正忙著救火」，還說「光是這起戰爭罪行便足以說明俄國的侵略行為」。庫皮揚斯克距離俄國邊境僅數十公里遠。

不久之前，澤倫斯基才剛透露俄國飛彈擊中烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich）的一個廠房。

馬達西奇位在烏西的赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）附近，地處首都基輔（Kyiv）西南方約300公里處，專門製造直升機發動機等零件，是莫斯科侵烏以來被基輔當局徵用的幾家企業之一。

遇襲的馬達西奇廠房距離烏克蘭一主要空軍基地不遠，該區近幾個月來頻受俄國襲擊。

俄國發動這兩起攻擊前，烏方今天稍早宣稱「炸毀」俄國油輪SIG號。烏國維安消息人員告訴法新社，SIG號當時正在為俄軍運送燃料。

俄羅斯聯邦海洋和內河運輸局（Federal Agency for Sea and Inland Water Transport）表示，油輪是昨天深夜11時20分左右在克赤海峽（Kerch Strait）以南遇襲。

聯邦海洋和內河運輸局表示，油輪引擎室區域的船側吃水線被炸出一個洞，但未被炸沉。

SIG號為一艘油料和化學品船隻，因向支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的駐敘俄軍供應噴射機燃料而遭到美國制裁。

俄國外交部譴責烏國襲擊一艘「民用船隻」，並補充表示船員沒有受傷。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120806