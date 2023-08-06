綜藝天王吳宗憲擔任過多個綜藝節目主持人，是不少從小看到大的觀眾們心目中的偶像，更與直播天王合作帶貨創下千萬業績。近來愛女吳姍儒（Sandy）下女兒，升格當阿公的他也曬出天倫照慶祝，豈料近日卻傳出他受傷消息，他也社群平台上曬出受傷照，令粉絲擔憂不已。

吳宗憲日前曬出父親節蛋糕照片，還左右手各抱一名孫女，身旁更是站著兩位女婿，開心情緒表現無遺，他也寫下祝福的文字對著女婿說道：「恭喜你們！第一個父親節。也祝福你們緊接著來的⋯⋯每一個辛苦的⋯⋯父親節」貼文曝光後，許多網友紛紛祝福吳宗憲父親節快樂，其中還能看到藝人陳漢典對他表示「辛苦啦」

豈料，在與家人團聚後，吳宗憲在IG上曬出一段自己受傷的影片，只見他的腳上一片挫傷，能清楚看見血跡，他忍痛坐在椅子上被醫護人員擦藥包紮，他的鞋子甚至也被磨破。吳宗憲也在影片下方說明這是他在過某次往錄製《綜藝玩很大》受傷的照片，表示：「哇，厲害啦。印象深刻的一次玩很大。很開心，全力以赴的感覺」粉絲也紛紛提醒他要小心安全。