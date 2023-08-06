高雄前鎮漁港獲81億補助，引起各界不滿怒轟民進黨看顏色辦事，國民黨高雄市議員白喬茵透露，審計部報告其實還提到高雄別的建設問題，她直言「我住高雄、我的小孩會在高雄長大、我未來也會老在高雄，盼著高雄好是我們共同的渴望。」

白喬茵日前在臉書表示，審計部的最新審核報告指出壽山動物園的新動物園運動有四大項缺失，包括「企業大額認養款項偏用於建設項目、攸關動物福祉之支出偏低、部分圈養動物未明原因死亡、須強化動物醫療設備」，連審計部都知道不合理，但高雄市觀光局卻活在平行時空，帳目不清不楚還規避監督，一味犧牲關懷動物的經費配比。

此外，白喬茵提到，3年前完工的大港橋，斥資4億主打旋轉噱頭讓船隻通行，完工後卻以迴轉半徑不足不開放民間船隻進出，若當初不蓋可以旋轉的橋墩，只需不到1億就能完工，結果4億元預算給好給滿，最後卻淪為高雄市長陳其邁的作秀道具。

「不是憑行政院長一個爽字就給、也不是憑高雄市長一個暖字就拿！」談到此次引起各界批評的前鎮漁港，白喬茵相信高雄遠洋漁業的產值及價值，因此不會反對修繕該建設，但問題是預算怎麼花、監造廠商是否合格、未來預期成效等，都應該要解釋清楚。

白喬茵說，她本身就住在高雄，未來同樣會老在高雄，孩子也會在高雄長大成人，「盼著高雄好是我們共同的渴望!但很遺憾，執政黨長期的劣跡行為，已造成社會嚴重的不信任」。