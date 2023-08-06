直升機出動了。颱風卡努帶來的西南氣流降下豪雨，重創南投仁愛鄉，造成多處土石流造成道路及橋梁毀損，部落災情慘重，人員與病患受困。南投縣府急求國防部支援，上午國防部及空勤總隊，出動6架次直升機，前往7個村落運送大量民生物資，讓受災民眾能夠維持最基本生活所需。

縣長許淑華親帶著縣府團隊人員協助運送物資上機。(戴志揚翻攝)

內政部空勤總隊及國防部各分派3架次直升機，清晨在南投體育場載運上百箱飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，分別飛往發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村進行空投。

內政部空勤總隊及國防部各分派3架次直升機，清晨在南投體育場載運上百箱物資進行空投。(戴志揚翻攝)

內政部空勤總隊及國防部各分派3架次直升機，清晨在南投體育場載運上百箱物資進行空投。(戴志揚翻攝)

第一架出發的直升機飛前往發祥村發祥國小投放物資後，立刻該村一位急需今洗腎民眾載運到埔里宏仁國中，轉送醫院治療。

連日豪雨讓多處道路因土石流中斷，仁愛鄉受損嚴重，不少部落形成孤島，縣長許淑華昨日特別指示消防局向國家搜救中心申請直升機空投物資，強調目前必須讓受災民眾能夠維持最基本生活所需。

許淑華表示，仁愛鄉因地理位置特殊，天然災害的侵襲率高於其他鄉鎮，因災害帶來的經濟損失對地方生產力造成嚴重傷害，致使民眾益發弱勢，感謝慈濟與縣府公私協力合作，共同提供民生物資給仁愛鄉的受災民眾，以能夠撐過災害帶來的影響，早日回歸正常的生活。