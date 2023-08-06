教育部青年署與交通部觀光局合作，今年首度推出「大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，目前已有晶華國際酒店、台北遠東香格里拉飯店、台北六福萬怡酒店、長榮桂冠酒店、裕元花園酒店、福容大飯店及趣淘漫旅等數百家知名旅宿業提供職場體驗機會。

這項「大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，由交通部觀光局旅宿網所列合法旅宿業者，且為勞保投保單位，於教育部青年署「職場體驗」網刊登職缺並進行學生媒合；透過額外獎勵金的方式，鼓勵大專校院本國學生及僑外生運用暑假到旅宿業進行職場體驗。

經由教育部青年署職場體驗網媒合進用的學生，除了旅宿業提供原有薪資外，自今年6月15日起至9月15日在旅宿業職場體驗1個月以上、每月達80小時者，給予每月3000元獎勵金，如每月達160小時，則給予6000元獎勵金，每人申請獎勵金以3個月為限；若至本方案認定之偏遠（特定）地區職場體驗達80小時者，每月額外再給予3000元。

就讀南台科大流行音樂產業系，來自馬來西亞的僑外生林周穎，期望自己能夠突破自我嘗試新事物，於6月透過職場體驗網選擇至趣淘漫旅臺南館體驗學習，主要的工作是了解高空繩索活動指導人員的工作內容，以及擔任遊戲室的服務員。

林周穎表示，體驗期間了解到，原來活動指導人員除了要帶領及指導顧客從事高空繩索活動外，更要了解渡假村整體活動位置及細節，以便協助處理旅客臨時訴求。

而在擔任遊戲室的服務員時，除了要注意小朋友們的安全外，也要協助家長安撫小朋友，林周穎也表示，因為本身具有開朗活潑的特質，體驗過程更能融入與小朋友們間的互動。

體驗期間最讓林周穎印象深刻的，就是與同事間的共事及互動，因為剛加入這個團隊時很多事情不了解，但同事們都很親切地教導及提供資源，讓林周穎在體驗期間收穫良多，也更了解不同旅宿業的工作環境與內容。

教育部青年署表示，目前已有晶華國際酒店、台北遠東香格里拉飯店等數百家知名旅宿業提供職場體驗機會，想在暑假期間了解旅宿業並實際體驗的同學，即日起可至教育部青年署「職場體驗網」註冊會員，尋找職缺及投遞履歷，如有任何問題，可洽詢客服專線（02）77453870。