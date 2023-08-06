陳啟蒙表示，今年上半年台灣整體手機市場銷量較去年同期下滑4.6%、銷額下滑4.2%，然而，卻發現市場走向兩極M型化，高階仍有發展空間。台灣三星今年上半年高階市占，創下2015年來的新高，顯見三星的高階創新符合市場需求。

陳啟蒙進一步表示，台灣目前手機市場低/中/高階分布約為美金300元以下、占比35%；美金300~600元、占比25%；美金600元以上、占比40%。而台灣三星為35%：35%：30%，未來最終期望可朝市場分配邁進，換言之，台灣高階市場仍有向上發展空間。

陳啟蒙表示，預估今年台灣整體手機市場表現，上下半年銷量比重約為4：6。上半年因迎來解封，民眾消費行為移轉至旅遊等不同產業，比重相對低；下半年因各大廠新品上市、電信業者投資轉趨積極，樂觀看待下半年市場。

另外，台灣三星也訂定2025年前「333」目標，首先，摺疊機於高階市場滲透率30%(目前為13%~15%間)；再者，三星自有官方通路銷售佔整體銷售通路30%；最後，美金600元以上銷額市占，從目前約20%成長至30%。