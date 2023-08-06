2023年第20屆世界警消運動會於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，我國代表團由內政部警政署及消防署甄選優秀選手組成，與來自全球50多個國家、近萬名警察、消防及海關人員共同參與各項競賽。來自金門消防局金湖分隊的林匯耀在羽球項目單打及雙打項目勇奪2面銀牌，為國爭光！

金門消防局指出，清華大學經濟系畢業的林匯耀，參加消防特考分發至金湖分隊，是一位才能廣泛且才華出眾的消防員，此次能在世界各國高手如雲之下脫穎而出實屬不易，也是該局成立以來首次在世界警消運動會中奪牌，消息傳回後，全體人員為之振奮，也都替他感到驕傲。

林匯耀表示，這次比賽真的要感謝太多人了，不論是消防局的長官同仁、陪他練球的夥伴、贊助裝備的老闆、到現場幫忙的華僑與加油打氣的朋友，以及最重要的家人，每一個人的大恩大德他不會忘記。

林匯耀說，比賽前膝蓋經歷了無數次的積水，積了又抽、抽了又積，終於在出發溫尼伯前抽乾淨。現在他只想好好休息，然後回國大吃一頓路邊攤犒賞一下自己，但想想還是先去抽膝蓋的積水好了。網友看了都覺得既心疼、又可愛。