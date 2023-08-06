不過，對於首購族來說，購屋總價1200萬元預算，小資家庭怎麼買房最划算呢？根據實價登錄資料，統計今年以來，北台灣三都總價千萬元以內、主建物面積30坪以上，最適合家庭購屋者居住的交易，發現桃園市竟多達892筆稱霸北台灣，贏過新北市的191筆及台北市的19筆，其中前三名熱區，分別是第一名的中壢區137筆，以及桃園區的135筆，第三名則是楊梅區的127筆。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，千萬左右預算要卡位雙北通常都是買小、買老或買遠，物件的機能、坪數不一定能符合家庭型購屋族的需求，不過同樣預算在桃園可買到中壢區、桃園區，都屬開發成熟的蛋黃區，除了車站商圈外，前者有海華特區、後者有藝文特區，一般會以為區域房價相對較高，如桃園區新建案平均每戶交易單價來到35萬元上下，屋齡五年以上中古屋也有24萬元左右水準，但實務上正因為開發較早，當地多會有屋齡落在二十至三十年左右的中古屋，因公設比低等因素，購屋族更有機會以較低預算買到物美價廉的大三房產品。

張旭嵐提醒，新青年安心成家房貸確實在貸款年限、寬限期及利率上都相當優惠，相信可幫助到年輕人減輕購屋負擔，不過須注意的是，一、該方案雖然沒有年齡限制，但必須是借款人本人，及配偶、未成年子女名下都沒有房產才能夠申辦；二、優惠利率期更只有三年，若三年後補貼取消，央行仍持續升息的話，購屋族得評估自身財力是否可負荷；三、轉增貸不適用，已經購屋的房貸族只能大嘆可惜。