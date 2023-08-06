考慮到癌症治療費用高，為了防患未然，保戶通常會選擇以投保相關的醫療險來支應。宏泰人壽表示，醫療險種類多，各有優勢與不及之處，目前有些癌症治療在門診即可施行，在理賠申請的認定，癌症險相對更為清楚明確；如果家族成員有相關病史，投保時可優先考慮癌症險，預算有餘裕的情況下，再以其他醫療險作為輔助。

一般而言，癌症險給付項目包含癌症住院醫療保險金、癌症手術住院醫療保險金、癌症出院療養保險金、癌症門診醫療保險金、癌症住院手術醫療保險金、癌症門診手術醫療保險金，或是個別癌症治療及醫材相關的保險金，癌症險的保單條款亦會註明確診罹癌的理賠項目及條件，例如保障範圍、保險金給付為某個固定金額乘上癌症治療實際住院日數，以及累績總給付金額限制等等，在投保時都必須看仔細。以「宏泰人壽好健康防癌醫療終身健康保險（FCD）」來看，保障內容提供11項罹癌後的相關醫療保障，而其累積總給付金額上限則為「癌症住院醫療保險金日額」乘以1,500倍。

而癌症險也有為初次罹癌就提供即時的、一次性給付保障的保單類型，並簡化理賠申請檢附文件，「宏泰人壽真健康防癌終身健康保險（FCC）」即屬於這類型的癌症險，理賠申請所準備的文件相對簡單易於準備。宏泰人壽提醒，投保時必須特別注意同類型保險商品的保額限制，另外也必須留意常見拒保疾病，像是惡性腫瘤現症或病史等，投保前詳加檢視保單條款，保單才能在必要時真正發揮保險保障的功能。