減重是現代人一生的志業，為了減少熱量攝取、穩定血糖，進食順序也頗受關注。成功瘦身30公斤的醫師陳君琳表示，應該要先吃肉，再吃菜，飯最後吃。她並認為，除非胃的吸收能力佳，否則餐前最好別喝水或湯，否則會稀釋消化液，導致慢性消化不良、不利健康。

家醫科醫師陳君琳從小體型就偏胖，曾經一度胖到88公斤，之後遍尋瘦身之道，但仍反覆復胖，之後她學習正確的飲食觀念，習慣並內化後，減重速度持續，瘦至目前的58公斤後不再復胖，也無任何慢性病的困擾。

她在《下班經濟學》表示，一般提到健康的餐盤為蔬菜：菜：飯為2：1：1，但她為了減重，將之改為3：2：1。肉類包括奶、蛋、魚肉、豆類、海鮮；菜包括葉菜、菇類；飯類包括根莖類與水果。

減重達一定成效後，陳君琳再改採極低碳與優良的脂肪，不再吃顯而易見的澱粉，例如飯、麵、饅頭、麵包，「因為蔬菜類也含有碳水化合物，所以飲食仍會攝取到澱粉，若希望減重有成效，要盡量降低碳水化物的攝取。」

對於不少減重人士主張餐前先喝一杯水或先喝湯，陳君琳認為，先喝水或湯會稀釋胃的消化液的濃度，即胃酸，導致消化不良，長期對健康不利，且坊間的湯，含有太多添加物，尤其是勾芡濃湯，讓人容易吃到隱藏的澱粉與熱量。