大陸近日制定出台《關於恢復和擴大消費的措施》，指出各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。對此，廣東廣州、深圳擬推動放寬「限牌」、實施購車補貼等；上海亦在去年內新增4萬個非營業性客車牌照額度。陸媒稱，為汽車限購鬆綁將是車市的一場「及時雨」。

事實上，大陸國家發改委、工信部、公安部、財政部等13個部門上月21日聯名印發《關於促進汽車消費的若干措施》的通知，便已提出優化汽車限購管理政策，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標，實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放。

據《深圳商報》1日消息，廣東省商務廳相關負責人表示，目前，廣東正推動放寬廣州、深圳「限牌」；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。

澎湃新聞報導，汽車限購政策往往通過限制牌照購買來執行。目前大陸對汽車進行限購的地區有北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、石家莊、海南8個省市。在上述限購城市購車，市民要先通過搖號或拍牌的方式獲取牌照指標。

大陸最早的汽車限購政策始於上海。1994年，上海開始對中心城區新增私家車額度進行限制，對車牌進行拍賣。不過大規模限購則是從北京開始。2010年底，北京市政府公布《北京市小客車數量調控暫行規定》實施細則，北京正式進入汽車限購時代。

貴州貴陽自2011年開始實行汽車限購政策，至2019年9月10日，貴陽市宣布正式取消搖號購車政策，成為全國汽車限購城市中首個完全解除限購的城市。

報導指，其他城市在汽車促消費的政策推動下，也會通過在一定時期內增加指標，放寬汽車限購政策。上海在2022年內新增非營業性客車牌照額度4萬個。廣州和深圳兩個城市已經多次在汽車促消費活動中加大指標投放力度。

例如在去年5至6月期間，深圳在原有基礎上增加1萬個購車指標，廣州增加3萬個購車指標。另據廣東發佈，今年4月，深圳發布綠牌指標個人申請條件調整的公告，非深戶可持居住證直接申請綠牌，對社保不做要求。

報導稱，為汽車限購鬆綁將是車市的一場「及時雨」。招商證券在研報中提出，放寬汽車限購政策的目的是充分釋放消費潛力，放鬆限購是一種政策成本低、見效快的刺激手段。