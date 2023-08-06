高通最新一代Snapdragon汽車駕駛座平台主要是在實現最佳化的功耗，同時提供頂級圖像和沉浸式多媒體及音訊體驗。藉由高通技術公司專為直覺和智慧系統設計的最先進的AI引擎和機器學習功能，最新一代Snapdragon汽車駕駛座平台可支援先進的數位應用，例如車載虛擬助理、自適應人機界面，以及讓汽車與乘客間能夠自然溝通，進而提升安全性和舒適性。

自2011年以來，高通與現代便基於Snapdragon汽車連網平台攜手打造無縫的車載行動通訊體驗。Snapdragon汽車連網平台不僅提供效能卓越、穩定且經過驗證的數據機技術，而且為連網汽車設計提供整合式解決方案，包括定位服務、緊急呼救、降噪和雙SIM卡等功能，進而實現創新的汽車設計。此外，這些平台運用動態配置管理讓汽車能夠持續更新，並透過雲端服務解決方案，協助創建可靠的、基於雲端的車輛監測和管理系統。

高通技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon表示，二十多年來高通技術公司一直是汽車產業信賴的技術合作夥伴，領先的汽車製造商都期待高通技術公司的領導力、創新和專業知識。本次能與現代汽車集團在移動專用車款上展開合作，將帶來由Snapdragon汽車駕駛座平台驅動的數位化車載體驗。