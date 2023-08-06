8月8日將迎來24節氣中的立秋，小孟老師在臉書上分享立秋後財運爆棚的前3名星座，依序是雙魚座、獅子座、天蠍座，其中第1名的雙魚座正、偏財都有賺頭，事業能獲得獎金或升官機會，創業者也將經營得越來越好。另外，購買彩券方面，公司同事將成為貴人，有望順利中獎。

▍第3名：天蠍座

天蠍座在立秋後將受到財神爺眷顧，例如當想購買某樣商品時，朋友心有靈犀先送給他們，或是剛好碰上折扣優惠，甚至彩券抽獎方面也容易中獎。建議若有想買的東西，可先用網路搜尋或詢問朋友，能得到意想不到的收穫。

▍第2名：獅子座

獅子座在立秋後將會「因信任而受惠」，而他們的眼光能帶來意外之財。例如買到已絕版的物品，賣出時還因此小賺一筆，或之前所做的投資，今年有利潤可以回收；建議平時辛勤研究做功課，能培養出精確眼力，託付可信任之人，有助拓展財源。

▍第1名：雙魚座

雙魚座若是當老闆，將能經營得越來越好，能在立秋後公司賺錢。若是員工，有望獲得一筆獎金或升官機會，可適時和老闆暗示一下。另外，公司同事會成為偏財貴人，可請同事幫忙購買彩券，能賺取可觀錢財。