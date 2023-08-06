南韓大勢女團BLACKPINK在全球擁有超高人氣，而今年BLACKPINK與YG娛樂合約即將到期，因此從年初就有媒體和網友不斷猜測四人是否續約，如今韓國媒體曝光四人的續約金可能談到每人15億韓元（約台幣3,600萬），收益分成將提高到80%，但消息一出引發韓網熱議，直批經紀公司YG娛樂「真的很摳！」

據韓媒《Herald經濟》報導，BLACKPINK為YG娛樂帶來的利潤，就佔了公司總收益的80%，因此她們續約與否都會影響公司股價；對此，YG娛樂相關人員提到：「目前BLACKPINK世界巡迴演唱會已排定到8月底，到巡演結束為止會維持現有合約，續約發表時間很可能會在9月以後」。

然而，該消息曝光後，南韓證券圈人士透露，BLACKPINK續約金有望談到15億韓元（約台幣3,600萬）左右，但「考慮到她們的知名度，可能會超出預期」，且若全體續約，YG娛樂旗下藝人續約的分成都會提高，因此未來BLACKPINK或許能拿到80%收益分配。

不過許多粉絲仍認為，15億的續約金真的好低「至少要給每人至少30億吧」、「相比國際歌手的形象，感覺真的非常少」，但也有人表示，續約金不是重點「續約的話分成比例比較重要」、「如果能拿到80%的分成，那算很多欸？」