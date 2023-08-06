一名男大生表示，手機平常有連線客廳的Apple TV，他在廁所偷看A片卻忘了取消連線，手機畫面同步在客廳大電視播放，父母和弟弟全傻眼，讓他無地自容超級崩潰，網友全笑翻說「科技始終來自於人性」。

原PO於論壇《Dcard》指出，平常在外地念書，每個周末回家幫忙家務、吃飯，飯後他最常用客廳的Apple TV播放影片或聽歌。這次他回家和家人吃晚餐、閒話家常後，拿手機到廁所排便，隨機找一部A片打發時間。

影片持續播放1分鐘，原PO覺得手機怪怪的，因女優的聲音很模糊，他才想到手機畫面可能連接到客廳的Apple TV，他嚇得直冒冷汗，「我心臟好像被捏了一下」，他趕緊穿上褲子，打開廁所門查看家人反應。

父母及弟弟都坐在客廳看電視裡女優不斷呼喊，由於家裡電視很大，猶如家庭劇院般，聲音非常立體，父親和弟弟都盯著螢幕，母親則是用呆滯的眼神看著原PO，他嚇得說不出話，趕緊逃回廁所，將門上鎖並催眠自己，「這一切都是假的。」

貼文讓網友全笑翻，「弟弟表示：大螢幕的就是好啊」、「我快笑死，好有畫面啊！」、「笑到美丁美當」、「科技始終來自於人性」、「這後勁很強」、「何不順勢坐下來一起享受家庭劇院的震撼感」、「爸爸表示：兒子長大了」、「爸爸應該會跟你討論番號」。