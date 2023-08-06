雖然卡努颱風已在昨日逐漸向東遠離台灣，看似多日的影響逐漸遠去，然而颱風尾的西南風夾帶豐沛水氣，仍然在中南部山區降下了大量的雨水。專家表示，未來一周中南部天氣仍不穩定，降雨區域有往平地轉移機率，配合海陸風環流以及白天的熱力作用，局部區域雨勢仍然會比較大，要特別留意。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，目前南投局部地區、嘉義阿里山區以及高屏山區一帶仍然持續降雨中，北部、東半部因位於背風面，天氣狀況就更為穩定，只有山區午後可能有些局部降雨的機會，但是背風沉降增溫的作用較明顯，部分地區高溫會超過36度，甚至來到37-38度。

吳聖宇指出，展望下周天氣，預估還是跟卡努颱風有關，雖然颱風本身將逐漸往九州、西日本一帶靠近，但是外圍牽引的西南風以及相關低壓帶仍然持續影響台灣天氣，中南部容易有降雨機會。值得注意的是，降雨的區域有可能往平地轉移，配合海陸風環流以及白天的熱力作用，局部區域雨勢仍然會比較大。

至於未來颱風生成狀況，吳聖宇表示，下周在海面上也會有新的颱風誕生機會，位於日本南方海面的熱帶擾動有可能形成今年第7號颱風「蘭恩」，不過目前來看預估會往日本方向移動，直接影響台灣的機會不高。

他說，從現有的預報資料看起來，短時間內台灣應該不會再受到颱風的影響，至於8月後半的颱風發展情況仍有待觀察。