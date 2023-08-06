不少人都有閃到腰的經驗，千萬不要以為不痛了就沒事。台中光田骨科醫師嚴可倫指出，脊椎附近有許多負責穩定脊椎的核心小肌肉，在閃到腰後其可能沒有恢復正常運作，使容易再次閃到。其實，只要透過腹橫肌收縮運動，就能擁有天然護腰，避免閃到腰頻繁發作。另外，他也提醒，半躺在沙發上的姿勢看似舒服，卻隱藏腰背痛的危機，日常應避開。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業-骨筋中外」發文表示，許多人以為腰閃到後，只要疼痛症狀減退就沒事了，然而脊椎附近有許多負責穩定脊椎的核心小肌肉，這些肌肉在閃到腰後可能沒有恢復正常運作，就易導致再次閃到。

至於該如何避免閃到腰頻繁發作？嚴可倫建議，患者可透過一些簡單的核心訓練，幫助小肌肉重新開機。他並分享一套腹橫肌收縮運動，只要依循4個步驟即能擁有天然護腰：

1、首先將身體平躺，脖子下方可以墊個枕頭或毛巾，並使雙腳屈膝、腳踩在床上。

2、接著肚臍內縮，即做出縮小腹的動作，感覺腹肌微微用力，一次維持5～10秒，可重複10次。

3、若想再進階一點，可在肚臍內縮的情況下，雙腳交替踏步，重複10下，務必注意踏步時要維持肚臍內縮且勿憋氣。

4、在躺姿執行上述動作沒問題後，可以嘗試在各種姿勢，如站著、坐著，甚至走路中，同時搭配腹橫肌收縮運動。

此外，嚴可倫提醒，操作腹橫肌收縮運動，絕不包括半躺在沙發上看電視，此種姿勢雖然一時很舒服，但會讓脊椎呈現大角度彎曲，易對腰背造成傷害，千萬要避免。