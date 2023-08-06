113學年大學術科音樂、美術、體育組考試，將於明年1月29日至2月7日舉行，成績可供大學繁星推薦、申請入學及分發入學等各招生管道使用。113學年大學音樂術科將考新題型；另明年7月的分科測驗不再舉辦術科考試。

大學術科考試委員會表示，113學年大學術科考試簡章，明（7）日起至今年11月14日發售，每本30元。集體報名者（應屆畢業生或經由補習班集體報名者），一律向辦理集體報名單位（所屬高中學校或補習班）購買；個別報名者，採郵寄方式向大學術科考試委員會購買。

113學年大學術科考試，今年10月31日至11月14日接受報名，至於考試時間，美術組在明年1月29日、30日舉行；體育組在明年2月2日至4日舉行；音樂組在明年2月5日至7日舉行。

大學術科考試委員會表示，術科考試因其考試之特殊性，歷年來皆有不同之考試注意事項，為利考生與承辦試務之單位有所依據，特依各組不同需求訂定其試場規則及違規處理辦法，並明訂於簡章。

此外，這次術科考試成績可供大學繁星推薦、申請入學及分發入學等各招生管道使用，明年7月的分科測驗將不再舉辦術科考試。

最近幾年每年參加大學音樂術科考試的學生約1100人，113學年音樂術科考試的聽寫及樂理兩部分將使用新題型，更活潑及貼近音樂本身，考生不用背誦，題目沒有比較難、反而更容易作答。

大學音樂術科考試委員會表示，新型試題設計特點為「專業、有趣、實用」，不論在素材選取、真實經典曲目的實際採用與理解、作答形式、情境出題、美學素養、引導思考創作等面相，均朝向更具音樂性且無形的美感培養，使學生具備成為專業音樂家所需的基礎能力與素養，進而與國際接軌。

音樂術科考試的新型試題會有20％送分題，考生可以得到基本分。新型試題，樂理測驗時間為60分鐘；聽寫測驗時間主要為音檔播放時長，大約在30至40分鐘。