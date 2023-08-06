台中市福田行善會志工不畏豔陽，周周利用假日出勤補路，善行遍及台中、南投、彰化。（台中市福田行善會提供／潘虹恩台中傳真）

30多年前，孫如祥看見媽媽騎車帶著孩子因路面坑洞摔倒，邀請多位好友一同開啟補路歷程，30多年來，從10幾人的補路團隊發展至上千人的協會，從購買一袋袋包裝式瀝青逐一修補道路到添購卡車出勤，善行遍及台中、南投與彰化等地，僅僅期盼打造安全的行車環境。

台中市福田行善會創會長孫如祥自1990年起自發購買包裝式瀝青修補破損道路的坑洞。後有感於道路處處可見大、小坑洞，又或因道路未及時修復而造成用路人不便，甚至發生車禍憾事，孫如祥於1991年起邀請10位好友共同成立「福田行善會」，集資購買大貨車、鋪路機械及工具，周周出勤補路，一做就是33年。

「我們只是希望早一分鐘把路鋪好，少摔一個人」，孫如祥說，他和志工們都很實際，做補路並沒有想過要做多大，也不求表揚，只是希望默默為民眾做一點事，沒想到一傳十、十傳百。民眾從以為他們是政府包商，到聽聞他們善行，看到他們補路，會主動遞上茶水、食物，愈來愈多人聽聞並響應，累計會員破千人，他也很意外。

回想一路的歷程，孫如祥說，記得有次團隊到清水補路，有民眾看到當場向他們跪了下來並表示該坑洞已造成33人摔倒，直說他們心腸很好，令他印象深刻。此外，曾經有喜歡飆車的孩子、酗酒、賭博的人來參加補路後改變了，這些都是「沒有想到補路能帶來的正向副作用」。

「一年收多少會費就做多少事」，孫如祥表示，近年許多人鼓勵他開分會，不過他更注重實務，期盼協會保有單純、公開透明，長遠的走下去。他也說，協會幹部年紀大，目前積極栽培新人，希望有人將協會的服務繼續傳承下去，同時鼓勵年輕人進修，社會公益的服務品質與水準也會提高。

台中市福田行善會理事長盧清松表示，台中市福田行善會於1998年正式立案，協會服務以補路為主，還有急難救助、營養午餐補助和獎助學金等。其中補路方面，通常會有地方民代、會員巡查及其他單位等提供補路資訊，補路組就會利用每個禮拜的假日出勤，只要不刮大風、下大雨，志工們都會按時出動，打造安全用路環境。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！