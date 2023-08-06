此次高雄市參訪17年來的姊妹市八王子市，並參加年度盛典八王子祭，高市教育局帶著中華藝校學生組成的創意民俗舞團，展現融合台灣傳統民俗、廟會慶典文化的創新表演，不只學生將台灣最具代表性的「官將首」充分展現，還結合民俗舞、現代舞及武功、旗舞等特色元素，充分展現台灣廟會慶典特有的歡樂活力。

日本東京都八王子市年度最盛大祭典八王子祭，迄今已有逾半世紀的歷史，疫情前每年吸引超過80萬人次參與，高市府代表團由教育局長謝文斌領隊，與農業局、民政局及行國處共同出訪，並邀中華藝術學校表演團共同參與八王子祭。

教育局長謝文斌指出，八王子市是高雄最早結盟且互動頻繁的日本友好城市。2市自2006年締盟以來，在市長石森孝志及前市長黑須隆的支持下，長年互訪參加「高雄燈會藝術節」及「八王子祭」，在教育領域也合作辦理「台日友好城市聯合畫展」，以實際行動深化2市友誼。

石森孝志熱切歡迎高雄訪團，並表示高雄市與八王子姊妹市17年來維持著各面向的友好互動，本次欣見在疫情之後，高雄市府官方代表團及表演團再度到訪，希望大家盡情享受八王子祭，觀看雕刻精美的山車與神轎，體驗八王子民眾的熱情。