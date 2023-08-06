金文男在家屬陪同下搭直升機飛抵埔里鎮宏仁國中，由空勤人員攙扶緩緩步向救護車。（楊靜茹攝）

發祥村洗腎患者金文男搭直升機脫困後，再由救護車後送就醫洗腎。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華感謝慈濟等團體捐贈物資給仁愛鄉受災的民眾。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉多個部落成孤島，恐有斷糧危機，直升機在南投縣體育場載運物資飛至仁愛鄉投放。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風外圍環流加上旺盛西南氣流，南投縣仁愛鄉遭雨彈狂襲，多個部落成孤島，恐有斷糧危機，且有患者急需下山就醫洗腎，南投縣長許淑華向中央請求直升機救援，6日清晨天氣放晴，空勤總隊立即派直升機起飛，先至南投縣體育場載運物資飛至仁愛投放，再載發祥村洗腎患者金文男至埔里就醫。

南投縣衛生局指出，仁愛鄉有7名洗腎患者，萬豐村2名患者已搭機車下山，春陽部落4名洗腎患者以汽機車接駁至仁愛衛生所，埔霧公路5日下午5時搶通後脫困；由於發祥村聯外道路投89線（力行產業道路）柔腸寸斷，導致該村洗腎患者受困，請求直升機救援。

南投縣衛生局指說，發祥村患者金文男原本5日就得就醫洗腎，礙於5日山區持續大雨，加上聯外道路多處中斷，先請醫師透過電話對患者進行衛教，要求患者嚴格控管飲食，所幸6日清晨天氣放晴，空勤直升機協助患者脫困就醫。

金文男在家屬陪同下在發祥國小搭乘直升機，7時許飛抵埔里鎮宏仁國中，拄著拐杖的金文男由空勤人員攙扶著緩緩下飛機，再由救護人員以擔架送上救護車送醫，終於讓家屬鬆口氣。

南投縣府指出，仁愛鄉急用物資包括：飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，國家搜救中心整合空勤總隊、國防部共派遣6架次直升機，6日先飛至南投縣體育場載運物資，送至仁愛國小，再由鄉公所以陸路分送至發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村。

許淑華說，感謝慈濟等團體捐贈物資給仁愛鄉受災的民眾，讓他們能夠撐過災害帶來的影響，早日回歸正常的生活。